Япония стала вторым рынком по доходности для Twitter

Токио, , 10:49 — REGNUM В первом квартале года разработчики Twitter получили $136 млн от размещения рекламы в социальной сети на территории Японии, что сделало этот рынок вторым по доходности. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, Twitter является одной из самых популярных социальных сетей в Японии, опережая Facebook и Instagram. Уже в ноябре 2016 года количество ежемесячных уникальных посетителей Twitter превысило 40 млн, что составляет около трети населения Японии.

Отмечается, что одной из причин популярности Twitter стала возможность регистрации нескольких учётных записей, которые не привязываются к реальному имени (как, например, в Facebook). Поэтому многие пользователи Twitter в Японии используют разные учётные записи для деловой переписки, общения с друзьями и с единомышленниками, разделяющими какие-либо интересы и увлечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае администрация Twitter представила отчёт, согласно которому во второй половине 2018 года в социальной сети было заблокировано более 166 тысяч учётных записей за нарушения, связанные с пропагандой терроризма.

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