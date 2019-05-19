Кокорина и Мамаева ждут в регионе, где не хотят смены власти: неделя в Туле

Тула, , 09:09 — REGNUM Минувшая неделя в Тульской области запомнится закрытым опросом Кремля о главах регионов [спойлер — Тульская область вновь среди лучших], миллиардными вложениями на образование и внедрение цифрового, высказыванием губернатора Дюмина о миграционной политике, запуском первого в России завода автомобилей китайской марки Haval и тем, что арестованных Кокорина и Мамаева могут отправить отбывать наказание в тульскую колонию. Подробности — в обзоре.

Дюмин, оставайся

Губернатора Тульской области, который официально у руля региона почти три года, эксперты уже давно включили в список политической элиты. Статус Алексея Дюмина подтвердили опубликованные мартовские опросы населения, инициированные Кремлем. Руководитель области вместе с Сергеем Собяниным (Москва), Александром Цыбульским (НАО), Александром Моором (Тюменская область) и Сергеем Фургалом (Хабаровский край) попал в список тех глав, чье отставки жители хотят меньше всего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, устойчивые позиции Дюмина в регионе, прежде всего, связаны с четкой позицией губернатора: направленность на людей, решение проблем населения, дисциплина. Также в причины высокого доверия граждан к тульскому лидеру отмечают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, военное прошлое, дружба с силовыми структурами страны и ее руководителями.

Немаловажным фактором, повлиявшим на положение Алексея Дюмина в опубликованном кремлевском рейтинге глав субъектов, стало практически стопроцентное отсутствие коррупционных дел в регионе. А выявляемые эпизоды (дело мэра Новомосковска) лишний раз подтверждают, что губернатор реально борется с мздоимством.

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Миллиардное образование

Миллиард рублей — эту круглую сумму в Тульской области отправят на образовательные программы в рамках национальных проектов. Всего их шесть. Причем большая часть средств — 638 млн рублей — поступит из федерального бюджета.

По словам министра образования региона Алевтины Шевелевой, в программу включены восемь региональных проектов, цель которых — развитие существующих и создание новых возможностей для самореализации воспитанников, учащихся и студентов.

В частности, по проекту «Современная школа» в общеобразовательных учреждениях модернизируют классы и создадут новые места, в проекте «Учитель будущего» создадут сеть центров, где педагоги непрерывно будут повышать свою квалификацию, «Успех каждого ребенка» предполагает развитие дополнительного образования, а в рамках проекта «Билет в будущее» профессиональное тестирование пройдут не менее четырех тысяч школьников. «Цифровая образовательная среда» создаст новую модель системы управления обучением, а проект «Молодые профессионалы» поможет создать в области 23 мастерских и развить рабочие профессии.

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Кстати, из тульской областной казны на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и профучилищах выделено 23,9 млн рублей. Субсидии направят в Тулу, Новомосковск и Цекинский район.

Межгосударственная рабочая группа

«Четкая и грамотная миграционная политика может дать новый импульс развитию экономики», — такую мысль губернатор Алексей Дюмин высказал на 18-м заседании Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики России и Белоруссии.

По словам руководителя Тульской области, неправильный подход к миграционной политике может привести к серьезным проблемам. Глава субъекта РФ отметил, что значительная роль в их решении возложена на министерства внутренних дел России и Белоруссии.

Помимо этого Тульская область и Белоруссия активно сотрудничают в бизнес сфере, экономической и культурной средах и вовлечении молодежи в развитие побратимских связей.

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Колонии для футболистов

В новомосковскую или тульскую колонию могут отправиться осужденные за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. По словам замдиректора ФСИН России Валерия Максименко, которого цитирует «Московский комсомолец», при условии, что апелляционная жалоба сыграет не в пользу осужденных, то спортсменов переведут в любую колонию Центрального федерального округа.

В предпочтении на данный момент — Тверь. Однако колонии в Тульской области для Кокорина и Мамаева тоже называют подходящими.

Напомним, нападающий петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев осенью 2018 года избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя журналиста «Первого канала». Два брата Кокорина получили по полтора года заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий отправились за решетку на 1 год и 5 месяцев.

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«Тула. Лето. Море впечатлений»

В Тульской области официально стартовал летний туристический сезон под лозунгом «Тула. Лето. Море впечатлений». Организаторы по поручению губернатора Алексея Дюмина приготовили для жителей и гостей региона фестивали, образовательные и развлекательные программы. Каждые выходные на Казанской набережной будут проходить выступления уличных артистов, различные интерактивные площадки, театрализованные шествия.

Председатель комитета Тульской области по туризму Лариса Соломатина сообщила, что летний туристический сезон будет продолжаться до Дня города Тулы. Также она отметила, что в рамках программы турсезона гостям города будут предложены тематические системы лояльности: в объектах туриндустрии (гостиницы, рестораны) туристы смогут получить бонусы, преференции, скидки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тульская область на развитие туристической сферы в ближайшие шесть лет планирует потратить 10 млрд рублей. Внушительная сумма по планам пойдет на сохранение культурного наследия, свободного доступа к информации, повысить качество и доступность услуг театрального и музыкального искусства и другое.

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