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Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде

Общество

Первые главы выйдут в июне

Москва, 19 мая 2019, 05:25 — REGNUM  Главы книги Виктории Скрипаль об инциденте в Солсбери будут публиковаться еженедельно в социальных сетях. Об этом рассказала автор книги, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня. Она пояснила, что ранее ей помогал писать книгу один человек, который набирал текст под диктовку, однако с ним произошли разногласия.

«Теперь буду сама писать книгу «Беседа с черным котом» и выкладывать в неделю по одной главе», — рассказала Скрипаль ТАСС.

Ранее Виктория Скрипаль рассказывала о своей книге, построенной в виде беседы с черным котом. В тексте говорится о том, как происшествие в Солсбери отразилось на родственниках бывшего офицера ГРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктория Скрипаль рассказала о заявлении, с которым намерена выступить её двоюродная сестра Юлия. По её словам, дочь Скрипаля не собирается возвращаться в Россию.

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