Епархия не откажется от строительства храма в сквере Екатеринбурга

Екатеринбург, , 21:51 — REGNUM В Екатеринбурге епархия не собирается отказываться от строительства храма святой Екатерины у Театра драмы, на территории сквера. Это следует из слов, с которыми перед журналистами выступил глава информационного отдела епархии, член областной общественной палаты, протоиерей Максим Миняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Любой перенос на другое место ставит не только под некоторое сомнение саму возможность этой стройки, но, в том числе, и в связи с приближающимся юбилеем нашего города может сделать постройку этого храма невозможной и несвоевременной», — сказал протоиерей.

Он также отметил, что сейчас необходима открытая широкомасштабная презентации проекта храма. Привлечь к ней нужно экспертов Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе области. Напомним, именно этот градсовет осенью 2018 года одобрил проект создания храма в сквере.

В ходе такой презентации планируется представить общественности доводы за возведение собора святой Екатерины именно в выбранном месте. Максим Миняйло отмечает, что храм будет строиться не вместо сквера, а вместе со сквером. Значительная территория общего пользования будет благоустроена. Благоустройство сделают вплоть до самого Макаровского моста.

В епархии полагают, что возникшее противостояние вызвано недоинформированностью жителей города. По этой причине сейчас весьма важно, чтобы члены градсовета выступили перед гражданами. Протоиерей надеется на то, что после ознакомления с проектом граждане его одобрят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая объявил о том, что 20 мая жителям города будут предложены на выбор четыре места для строительства важного для города храма. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский согласился во время встречи в тот же день с противниками храма в сквере о том, что спор может разрешить общегородской референдум. Теперь вопрос о референдуме рассмотрят депутаты гордумы. А строительство храма приостановлено.

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