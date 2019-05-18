Во Франции в акциях протеста приняли участие 15,5 тыс. «желтых жилетов»

Париж, , 21:27 — REGNUM 18 мая во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие более 15 тыс. человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

По данным ведомства, в манифестациях в Париже участвовали примерно 1,6 тыс. человек, а по всей стране — 15,5 тыс. протестующих.

Напомним, 18 мая во Франции прошла очередная акции протеста активистов «жёлтых жилетов», которые выступают против социальной политики главы Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

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