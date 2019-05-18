Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM Жители Екатеринбурга смогут сами предложить места для храма святой Екатерины. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона 18 мая выступил с обращением к горожанам в связи со сложившейся ситуацией. Он отметил. что уже 20 мая жителям Екатеринбурга будут предложены на выбор разные площадки для строительства храма. Их будет не менее четырёх.

«Причём этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом — проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это — открыто», — сказал Евгений Куйвашев.

Он также пригласил горожан к тому, чтобы конструктивно и активно участвовать в обсуждении и опросе по поводу места храма Святой Екатерины. Также он добавил, что вопрос не стоит как сквер или храм. По его словам, важно и то, и то.

Губернатор также отметил, что если ошибки были допущены, в том числе и им, то они должны быть исправлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге обострилась ситуация вокруг строительства значимого для города объекта — храма Святой Екатерины — покровительницы города. Храм ранее находился на площади Труда, но в 1930 году был уничтожен большевиками. В настоящее время предпринимаются попытки восстановить его. Планы возвести объект на историческом месте были в 2010 году, но они натолкнулись на протесты горожан и от идеи пришлось отказаться.

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