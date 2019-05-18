В Калуге торжественно открылся мотосезон «Мотомай-2019»

Калуга, , 17:50 — REGNUM Торжественное открытие мотосезона «Мотомай-2019» состоялось сегодня, 18 мая, на площадке Яченского водохранилища Калуги. Об этом рассказала в беседе с корреспондентам ИА REGNUM сотрудник отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области Владлена Васюкова.

По ее словам, в 2019 году открытие мотосезона отличалось особым масштабом: в мероприятии приняли участие порядка 1000 человек, среди которых представители мотосообщества, причем не только калужского региона, но и соседних областей, жители и гости Калуги и также известные российские журналисты — заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов и автомобильный обозреватель радио «Вести FM» Игорь Моржаретто.

Открыл церемонию главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Калужской области Алексей Холопов, который обратил внимание собравшихся на важность соблюдения правил безопасности на дорогах, особенно при управлении мототехникой.

«Несмотря на то, что теплая погода пришла в наш регион сравнительно недавно, на территории области уже зарегистрированы факты дорожно-транспортных происшествий с участием мотолюбителей», — отметил Алексей Холопов.

На площадке Яченского водохранилища развернулось несколько тематических площадок. Не могло остаться без внимания представление итальянского мотоцикла «Virus"и новой формы мотогруппы специализированного взвода ДПС оперативного реагирования областного ГИБДД. Демонстрацию провела Наталья Коневцева — единственная женщина в Центральном федеральном округе, которая является участником моторизованной группы спецвзвода ДПС.

Тему безопасности дорожного движения продолжила инсталляция реального дорожно-транспортного происшествия. Перед участниками мероприятия развернулись действия на месте ДТП специализированных служб: МЧС, ГИБДД и медпомощи, сотрудники которых первыми прибывают для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий происшествий. Гости мероприятия увидели, какие сложные и важные задачи стоят перед сотрудниками этих подразделений. Четкие, быстрые и слаженные действия сотрудников специализированных служб оставили у зрителей яркие впечатления.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Калужской области Алексей Холопов провёл встречу в общественной приёмной, во время которой граждане смогли лично задать интересующие их вопросы. Желающих в этом году оказалось немало.

В ходе мотопраздника, специалисты кадрового подразделения рассказали гостям о критериях отбора кандидатов на службу в полицию, помогли желающим заполнить анкеты кандидата, чтобы в дальнейшем выбрать им подходящую должность в полиции. Кроме того, сотрудники регионального полицейского ведомства предложили молодым людям пройти психологические тесты, чтобы определить лидерские качества. Однако, наиболее интересным моментом встречи стало исследование на полиграфе, где желающие смогли попробовать свои силы в данном испытании, результаты которого являются решающим фактором при поступлении на государственную службу.

Детская дорожная безопасность — еще одно направление проекта «Безопасность дорожного движения». Сотрудники передвижной «Лаборатории безопасности», в рамках мероприятия, учили юных участников дорожного движения безопасной езде на велотранспорте. С помощью макета дороги, маленьких дорожных знаков дети смогли пройти экспресс-курс по безопасности дорожного движения. Кроме того, организаторы предоставили юным калужанам возможность пройти тест-драйв квадрациклов.

«Главная цель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего 4,86 человек на 100 тысяч населения к 2024 году. В рамках проекта планируется переоснастить аварийно-спасательные службы, повысить безопасность дорожных условий, активизировать пропагандистско-воспитательную работу, в том числе среди несовершеннолетних. Кроме этого, будет реализован комплекс мер по повышению безопасности движения для пешеходов и велосипедистов, по адресной ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнула Владлена Васюкова.