В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен. Всё идёт без происшествий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники молебна переместились к фонтану, расположенному поблизости. Ближе к скверу находятся граждане, которые выступают за то, чтобы храм в сквере не строили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молебен собирались провести ещё 14 мая. Но позднее он был отменён.

Напомним. 13 мая место строительства храма обнесли забором. После этого начались протесты.

16 мая президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию и предложил провести опрос. В тот же день к протестующим пришёл глава города Александр Высокинский. 18 мая он провёл встречу с протестующими, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с заявлением и пообещал, что гражданам будет предложено на выбор несколько площадок под храм.

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