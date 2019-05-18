В Калуге проходит всероссийский конкурс «Поющее мужское братство»

Калуга, , 17:15 — REGNUM XII всероссийский конкурс академических мужских хоров, юношеских хоров, хоров мальчиков и вокальных ансамблей «Поющее мужское братство» имени народного артиста Российской Федерации Льва Сивухина проходит в эти дни в Калуге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса, в празднике хорового искусства, принимают участие мужские певческие коллективы из Калуги, Красноярска, Москва и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Челябинска и других городов.

За годы существования конкурс проходил в Горьком, ныне Нижний Новгород, Санкт-Петербурге, Калуге. В 2019 году Калуга принимает конкурс уже в девятый раз. Среди участников нынешнего конкурса, более 300 человек, есть коллективы, которые не раз радовали калужан прекрасным исполнением хоровых произведений.

В рамках певческого состязания, традиционно предусмотрены номинации для хоров юношей и мальчиков и для коллективов взрослых певцов. Конкурсные прослушивания хоровых коллективов и заключительный гала-концерт с церемонией награждения победителей состоится 18 мая.

Участники конкурса посетили памятные места и познакомились с достопримечательностями Калуги.

«Всероссийский конкурс поющее мужское братство помогает сохранить традиции мужского академического хорового исполнительства. Не случайно Калуга стала одним из центров искусства хорового пения России», — подчеркнули в оргкомитете конкурса.

Напомним, конкурс «Поющее мужское братство» зародился в 1989 году в Магнитогорске по инициативе известного дирижера и композитора народного артиста России Льва Константиновича Сивухина, который стоял у истоков конкурса. Сивухин являлся бессменным председателем жюри, внёсшим огромный вклад в развитие хорового искусства России. Львом Сивухиным была написана песня «Мужское братство», которая стала гимном певческого форума и по традиции всегда исполняется его участниками на гала-концерте.