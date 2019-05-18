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Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят

Общество

«Будет служить агитацией»

Екатеринбург, 18 мая 2019, 16:22 — REGNUM  В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён. На этом настоял глава города Александр Высокинский во время встречи с противниками строительства собора на территории сквера.

Протестующие требовали убрать заграждение, в том числе и для того, чтобы видеть, что происходит на площадке, правда ли, что работы по возведению храма приостановлены. Но Высокинский заявил, что это может не понравиться сторонникам храма.

«Договорились о том, что для того, чтобы достигнуть стабильности и никого на данном этапе ни в какую эскалацию не вводить, забор остаётся.», — заявил мэр на брифинге по итогам встречи.

По его словам, этот забор будет своего рода агитацией в преддверии референдума, который власти всё же готовы провести. Напомним, вопрос о референдуме будут обсуждать депутаты городской думы, которые ранее уже отклонили соответствующую инициативу.

Напомним, ООО «Храм Святой Екатерины» намерено построить в сквере одноимённый собор. Возвести его планируется к 300-летию города, в 2023 году. Однако часть граждан в очередной раз выступила против ещё одного храма в центре Екатеринбурга.

Учредителями ООО являются АО «Русская медная компания», её глава Игорь Алтушкин, а также глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

Читайте ранее в этом сюжете: Противники храма в сквере Екатеринбурга настояли на референдуме

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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