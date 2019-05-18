Юбилей Кронштадта отметили закладкой кедровой аллеи и яблоневого сада

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В субботу, 18 мая, в городе воинской славы Кронштадте торжественно отмечают 315-ю годовщину основания города-крепости и 316-летие Балтийского флота.

В честь юбилейной даты был дан полуденный выстрел из 45-мм салютной пушки на корабле-музее, эсминце «Беспокойный». На боевых кораблях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота подняты Военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику Петру I в Петровском парке.

«Кронштадт — это история и слава российского Военно-морского флота, здесь бережно хранится величайшая Петровская эпоха», — заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв, слова которого приводит пресс-служба ЗВО.

Утром на территории комплекса объектов Кронштадтской крепостной артиллерии «Люнет Ден» состоялась церемония торжественной закладки кедровой аллеи в честь отмечаемого в 2019 году 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

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Отметим, что комплекс «Люнет Ден» в 2016 году вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Люнет — полевое укрепление из двух флангов, рва и валов — появился здесь во второй половине X! X века на основе редута, построенного в годы Крымской войны. Позднее здесь были возведены два кирпичных пороховых погреба и другие строения. В конце позапрошлого века они служили в качестве складов крепостной артиллерии. Окончательно исторический комплекс зданий и сооружений в районе люнета Ден сложился к 1911 году.

Добавим, что высадка кедровой аллеи — не единственное подобное мероприятие, призванное сделать Кронштадт еще краше и привлекательнее для жителей и гостей.

Сегодня же на территории Кронштадтского адмиралтейства, где находится филиал парка «Патриот» Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлёв и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с юнармейцами высадили саженцы яблонь в месте, где когда-то уже был яблоневый сад.

Напомним, что в Кронштадте на средства федерального бюджета и казны Санкт-Петербурга будет создаваться туристический кластер, связанный с историей России и Военно-морского флота.

Уже принято решение о включении трёх кронштадтских фортов — «Кроншлот», «Петр Первый» и «Александр Первый» — в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего туризма в РФ».

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