«В ожидании чуда»: в Оренбурге прошёл областной семейный фестиваль

Оренбург, , 16:03 — REGNUM В Оренбурге 18 мая состоялся ХI областной семейный фестиваль будущих родителей «В ожидании чуда», собравший более 400 участников и зрителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве оренбургской области.

«Фестиваль «В ожидании чуда» — это добрая традиция и настоящий праздник будущих родителей», — сказал и.о. вице-губернатора — председателя правительства области по социальной политике Павел Самсонов.

Он также отметил, что в регионе созданы все условия для того, чтобы дети рождались и росли здоровыми, получали образование, могли проявить таланты и реализовать себя в любой из сфер деятельности:

«Поддержка семьи, укрепление службы материнства и детства — всегда были и остаются для нас одним из приоритетов. И, конечно, главная заслуга в том, что оренбуржцев становится все больше, принадлежит сегодняшним героям торжества. Сейчас в Оренбуржье более 27 тысяч многодетных семей, растящих трех и более детей. И я желаю всем родителям, чтобы дети всегда были их гордостью и опорой».

Добавим, участниками областного фестиваля «В ожидании чуда» стали семьи, которые ждут первенца, а также семейные пары, уже имеющие детей. В рамках фестиваля в доме культуры и спорта «Газовик» работали информационные площадки по вопросам планирования семьи, грудного вскармливания, ухода за новорожденными, фитнеса для беременных, партнерских родов, родов без боли, родовых сертификатов, материнского капитала, жилищной политики государства для молодых и многодетных семей. Представители Фонда социального страхования информсировали о мерах социальной поддержки молодых семей. Для самых юных участников фестиваля работали игровые площадки.

По традиции, на фестивальной сцене состоялся конкурс семейных пар, ожидающих ребенка, победители которого были награждены ценными подарками.

«Важнейшая составляющая семейного счастья — здоровье и благополучие близких, — сказала и.о. заместителя министра здравоохранения области Татьяна Кундик. — Именно поэтому медики выступили организаторами масштабного семейного праздника, где акцент сделан на сохранение здоровья, рождение здоровых детей, пропаганду активного здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей, выявление и поддержку талантов».