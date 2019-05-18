Суд отказался выпустить из-под стражи министра экономики Дагестана

Махачкала, , 14:58 — REGNUM Попытка адвокатов арестованного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова добиться для своего подзащитного смягчения меры пресечения не увенчалась успехом. Чиновник останется под стражей как минимум до 20 июня 2019 года, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе Верховного суда республики.

Напомним, Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля по уголовному делу о крупном мошенничестве. Ему вменяют в вину хищение более 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров (МФЦ) республики.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый, будучи руководителем системы МФЦ Дагестана, создал организованную группу. Её участники существенно завышали стоимость мебели, компьютеров и оргтехники при проведении закупок для нужд центров. Средства выводились через аффилированные компании, после чего сообщники их обналичивали и присваивали себе.

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Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана назначен Гаджи Султанов. До этого он работал первым заместителем руководителя данного ведомства. В самом минэкономразвития региона Султанов трудится с октября 2014 года.

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