Суббота, 18 Мая 2019 года
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Читатели Daily Mail вощмутились перехватом самолет ВКС России над Балтикой

Общество

Британцы недоумевают, зачем британские боевые самолеты находятся в воздушном пространстве над Балтийским морем

Лондон, 18 мая 2019, 11:21 — REGNUM  Читатели британской газеты Daily Mail выразили крайнее недовольство тем, что британские истребители осуществили перехват российских военных самолетов в небе над Балтийским морем в полутора тысячах миль от Соединённого королевства.

Издание Daily Mail опубликовало материал о том, что истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над Балтийским морем.

Многие читатели газеты на её сайте в комментариях выразили недоумение по этому поводу, так как британские боевые самолеты находились в воздушном пространстве другого государства на огромном расстоянии от Соединённого королевства занимаются подобными операциями.

«Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО», — пишет один из пользователей.

Другие пользователи с иронией пишут, что Великобритания снова «защищает свои территории в Эстонии».

Ряд пользователей указывает, что Великобритания на Балтике «действует как часть военного блока НАТО, окружающего Россию».

«Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве», — задаются вопросом читатели Daily Mail.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребители британских ВВС несколько раз поднимались в небо с авиабазы в Эстонии для того, чтобы сопровождать самолеты воздушно-космических сил России.

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