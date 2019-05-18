Читатели Daily Mail вощмутились перехватом самолет ВКС России над Балтикой

Лондон, , 11:21 — REGNUM Читатели британской газеты Daily Mail выразили крайнее недовольство тем, что британские истребители осуществили перехват российских военных самолетов в небе над Балтийским морем в полутора тысячах миль от Соединённого королевства.

Издание Daily Mail опубликовало материал о том, что истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над Балтийским морем.

Многие читатели газеты на её сайте в комментариях выразили недоумение по этому поводу, так как британские боевые самолеты находились в воздушном пространстве другого государства на огромном расстоянии от Соединённого королевства занимаются подобными операциями.

«Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО», — пишет один из пользователей.

Другие пользователи с иронией пишут, что Великобритания снова «защищает свои территории в Эстонии».

Ряд пользователей указывает, что Великобритания на Балтике «действует как часть военного блока НАТО, окружающего Россию».

«Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве», — задаются вопросом читатели Daily Mail.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребители британских ВВС несколько раз поднимались в небо с авиабазы в Эстонии для того, чтобы сопровождать самолеты воздушно-космических сил России.