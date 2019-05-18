Пенсионная реформа — не в пользу сибиряков, отметили эксперты в Барнауле

Барнаул, , 11:46 — REGNUM Актуальные проблемы в сфере труда и занятости населения сибирских регионов в связи с проводимыми в России социальными и экономическими реформами обсудили участники круглого стола в Барнауле, сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

Круглый стол «Структура занятости населения Сибири в свете реформирования пенсионного законодательства» прошёл на площадке Алтайского государственного института культуры. Организатором мероприятия выступило общественное движение «Суть Времени». Своим участием его поддержали представители научного сообщества, общественности Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской областей.

Выступившие эксперты отметили, что показатели Сибирского федерального округа (СФО) по ключевым социально-экономическим параметрам стабильно хуже, чем в среднем по России.

«Если безработица в целом по стране в январе-марте 2019 года составляет 4,8%, то по Сибири этот показатель увеличивается до 6,5%. В первом квартале 2019 года в СФО насчитывалось 543,6 тыс. безработных», — привёл данные Росстата эксперт по вопросам правозащитной деятельности Общественной палаты Алтайского края Константин Чепрасов.

Он добавил, что по такому показателю, как наличие у работника специальности и ее соответствие выполняемой работе, регионы СФО стабильно проседают по отношению к общероссийским показателям.

«39,9% работников Сибири указали, что выполняют работу не соответствующую полученной специальности (при среднероссийском показателе 35,5%), — привел эксперт данные Росстата. — При этом 62,1% работников не получали профпереподготовки. Получается, что больше трети работников СФО трудятся не по специальности, и это может однозначно свидетельствовать о неэффективности тех мер, которые сегодня существуют в России. И очевидно, что пенсионная реформа только усугубит эту ситуацию».

В свою очередь к.э.н. доцент кафедры управления персоналом и социально-экономических отношений АлтГУ Галина Булатова отметила ухудшение ситуации в демографической сфере Алтайского края. По её словам, с 2015 года показатели снижения численности населения увеличиваются, и рождаемость всегда превышает смертность. При этом в регионе наблюдается сокращение численности трудоспособного населения.

«В Алтайском крае в 2017 году трудоспособного населения в трудоспособном возрасте было 1,221 млн, в 2018 году снизилось до 1,208 млн, по прогнозу на 2019 год будет 1,205 млн, затем ожидается рост. Неизвестно откуда он возьмётся при том, что наблюдается снижение общей численности населения», — сказала Булатова.

В ходе дискуссии эксперты обратили внимание на то, что проблемы, которые существуют в социальной сфере, давно вышли в открытое поле обсуждения. О них говорят официальные лица, признавая плачевность положения. Так, выступающие процитировали слова председателя Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина, высказанные им статье «Буква и дух конституции»: «Особенную тревогу вызывает то, что в России очень высока доля так называемых «работающих бедных», а также то обстоятельство, что самая массовая группа бедных — это семьи с детьми».

Другой тезис круглого стола коснулся того, что существует большой разрыв между официальными заявлениями и реальностью.

«Более 18 тысяч человек не вышли на пенсию в Алтайском крае. Они остались на своих местах, при этом молодые люди не могут найти работу. Такая ситуация по факту влияет на структуру занятости в регионе», — отметил координатор движения «Суть Времени» в Барнауле Геннадий Котов.

В соответствии с принятой в России реформой, с 2019 года для предпенсионеров введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. Такое положение дел непосредственно сказывается на настроениях молодых людей — четверо из пяти человек в Алтайском крае говорят о том, что готовы переехать в другой регион, пояснили эксперты.

Повышение пенсионного возраста в октябре 2018 года прошло несмотря на активный гражданский протест. В частности, в России собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы. Сегодня в разных регионах страны эксперты констатируют негативные последствия принятого решения. Ранее в Кемерове прошёл круглый стол «Пенсионная реформа и здравоохранение — две грани отказа государства от социальных гарантий».

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