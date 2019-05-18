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Скончался лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук

Общество

Писатель скончался во сне в своем доме

Палм-Спрингс, США, 18 мая 2019, 05:52 — REGNUM  В американском штате Калифорния на 104-м году жизни скончался писатель, лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что писатель скончался во сне в своем доме в Палм-Спрингсе за десять дней до своего 104-летия. Литературный агент писателя добавил, что Воук до последнего дня работал над своей новой книгой.

Герман Воук получил Пулитцеровскую премию в 1952 году за роман «Бунт на «Кейне». По роману был снят художественный фильм, которые получил семь номинаций на кинопремию «Оскар».

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