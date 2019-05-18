В Швейцарию приехала крупнейшая группа туристов из Китая

Берн, , 04:46 — REGNUM В Швейцарию прибыла крупнейшая за всю историю страны группа туристов из Китая численностью 12 тысяч человек, сообщает газета Swissinfo.

Сообщается, что организатором турпоездки стала американская компания Jeunesse Global, которая продает товары для здоровья и красоты. Таким способом компания решила поощрить своих китайских работников. Отмечается, что тургруппа посетит достопримечательности страны и узнает больше об истории Швейцарии.

Ранее рекорд по численности тургруппы, посетившей Швейцарию, был достигнут в 2011 году. Тогда в Швейцарию прибыла группа из 3,5 тысяч человек из Индии.