Бывшего колумбийского повстанца задержали после выхода из тюрьмы

Богота, , 04:41 — REGNUM Бывший колумбийский повстанец Хесус Сантрич был задержан правоохранителями сразу после выхода из тюрьмы, сообщает портал Tiempo.

Сообщается, что несмотря на освобождения Сантрича, специальный суд уже выдал другой ордер на его арест. Отмечается, что следствие по делу о перевозке наркотиков, по которому был осужден Сантрич, продолжается в Колумбии.

Сантрич был арестован в апреле 2018 года по подозрениям в организации поставок 10 тонн кокаина в Соединенные Штаты. Общая стоимость партии, перевезенной в США, оценивалась в $320 млн.