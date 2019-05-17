Пятница, 17 Мая 2019 года
22:49:46 МСК

В Китае расширяются масштабы медицинской помощи малоимущим гражданам

Общество

В соответствующей программе упор сделан на жителей отдаленных сельских районов

Пекин, 17 мая 2019, 22:13 — REGNUM  В рамках кампании по борьбе с бедностью и нищетой, в КНР расширяются масштабы медицинской помощи малоимущим слоям населения из сельской местности, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Государственным комитетом КНР по делам здравоохранения.

Медицинская программа, запущенная в 2017 году, рассчитана на уменьшение финансового бремени для лиц с низкими доходами и возмещает им расходы на лечение. В число заболеваний, на которые распространяются указанные меры, входят врожденный порок сердца у детей, онкологические заболевания и т. д.

Общее количество заболеваний, лечение которых подпадает под программу помощи, увеличилось за два года с десяти до 25. В текущем году в перечень были добавлены четыре заболевания, в том числе туберкулез, инсульты, ВИЧ и обструктивная болезнь легких.

Бремя медицинских расходов малоимущего населения, как заявили в Госкомитете, будет и дальше снижаться, а также повсеместно планируется введение практики «сначала лечение — затем оплата».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить