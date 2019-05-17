Архангельские авиаторы выступили против создания авиакомпании «Арктика»

Архангельск, , 21:37 — REGNUM Сотни людей собрались в центре Архангельска на митинг против уничтожения малой авиации. Главная цель собравшихся — заставить власть отказаться от создания авиакомпании на базе 2-го авиаотряда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, губернаторы Архангельской области Игорь Орлов и Ненецкого АО Александр Цыбульский подписали соглашение о создании авиакомпании «Арктика» на базе АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Предполагается, что новая авиакомпания будет использовать воздушные суда отечественного производства, а именно: Superjet RRJ-95, винтовых Л-410 УВП Е20, в дальнейшем ИЛ-114−300, грузовых ИЛ-112 и магистрального самолета МС-21. Планы по обновлению парка — путь к банкротству предприятия, уверены митингующие, развернувшие плакаты против идеи губернатора Орлова:

«Стоимость одного «Суперджета» — 1 млрд 800 млн рублей. В лизинг за одно воздушное судно придется платить 15 млн рублей в месяц. Как нам говорят, лизинговые платежи будет осуществлять правительство Архангельской области — порядка полмиллиарда рублей. Откуда деньги? Не говорят.», — заявил на митинге заслуженный пилот РФ Сергей Шамов.

По его словам, доходность авиаотрядов не справится с техобслуживанием судов такого класса.

«Мы столкнемся с отсутствием запчастей и проблемами с двигателями, — предупредил Шамов. — Чтобы отремонтировать двигатель — во-первых, придется ждать как минимум 8 месяцев и его стоимость — очень дорогая, тем более если речь пойдет о замене запчастей. К примеру, один болт для буксировки стоит 132 тысячи рублей. А замена резиновых уплотнений может обойтись в 100 тысяч долларов. Доходность нашего предприятия с этим не справится. Для чего тогда брать эти суда? У нас нет ни опыта эксплуатации, ни летного состава, ни технического, ни материальной базы».

Кроме того, по словам авиаторов, ни одна из взлетно-посадочных полос области для Superjet RRJ-95 не подходит.

«Все эти затраты могут лечь на «2-й авиаотряд», что негативно скажется на финансовой устойчивости предприятия и, как следствие, приведет к банкротству. Останутся без работы более 500 человек, а их семьи — без средств к существованию! Необдуманное, во многом популистское решение может привести не только к тяжелым экономическим, но и социальным последствиям: некому будет выполнять санитарное задание — экстренную транспортировку больных и беременных из труднодоступных уголков региона», — заявила депутат областного собрания Ирина Чиркова.

Митингующих также поддержала вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова, пообещавшая поднять проблему в парламенте и министерстве транспорта.

«Непродуманные решения опасны. Мы постоянно обсуждаем, как восстановить малую авиацию на Севере, очень странным на этом фоне кажется решение, которое может привести к исчезновению малой авиации. Хватит принимать решение без людей и без профессионалов», — заявила она.