В больнице Челябинска нашли около 20 ошибок при начислении зарплат

Челябинск, , 21:37 — REGNUM В больнице №6 Челябинска устранили около 20 счётных ошибок при начислении зарплат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметил главврач Виктор Шепелев, сотрудникам доначислили положенные им средства, а также проценты за каждый день просрочки. Он также добавил, что всего в больнице работают около 2 тыс. человек, и технические ошибки иногда бывают.

Кроме того, по данным «Накануне.Ru», в больнице сейчас идут проверки. Они продлятся до конца мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле сотрудники учреждения публично заявили о том, что им недоплачивают, а у некоторых зарплаты и вовсе понизились. Их коллективное обращение проверили горздрав Челябинска и обком профсоюза медработников.

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