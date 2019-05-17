Пятница, 17 Мая 2019 года
18:35:55 МСК

Московских водителей предупредили о «дачных» пробках на дорогах

Общество

ЦОДД рекомендует выезжать из города после 20:00

Москва, 17 мая 2019, 18:35 — REGNUM  Центр организации дорожного движения Москвы впреддверии выходных предупредил автомобилистов о пробках на дорогах столицы, связанных с ожидаемым выездом москвичей на дачи.

«Все едут на дачи, поэтому плотно на вылетных в сторону области», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Отмечается, что вдобавок в этому на Волоколамском шоссе в районе МКАД, Люблинской улицы и в центре проводятся дорожные работы.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется отложить поездки до 20:00.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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