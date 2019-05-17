Холмогоры: собор, который рушится на Родине Ломоносова

Владимир Станулевич, , 18:34 — REGNUM

Темной громадой высится холмогорский Преображенский собор в морозные сумерки на границе кровавого неба и черной земли. С него начался расцвет каменного церковного строения на Русском Севере, и нет сейчас более печальной ситуации чем с ним. Храмовое сердце снова было застучавшее в 2009 году, когда пришли реставраторы, похоже окончательно остановилось, и некому запустить его.

«Двинская летопись» XVII века закладке собора архиепископом Афанасием: «1685 года, Мая 11, в понедельник, по литургии, пришед архиерей из церкве, размеряя место, где явит соборной каменной церкви, и по размерении, пел молебен Преображению, на каноне кадил, где основанию быти, и святою водою кропил. По молебне первым начал заступом копати, где стен быть, начав от востока, изимая земли по трижды, так и от прочих стран, по сих благословил прочих рвы копати. В тоже лето, Августа 27 числа, в четверток, на память преподобного Пимена Великаго, Преосвященный Афанасий Архиепископ на Холмогорах сотвори по чину требник Петра Могилы основание соборные церкви Преображения Господня каменной» (1).

За железными «крепостными» воротами, с клепанными полосами крест на крест, открылся мрак. Мы попали в сказочную рощу, растущую из пола — стволы строительных лесов уходили куда-то вверх. Впереди, как приманка, виден был круг света от центрального светового барабана. Мы вступили в круг задрав головы. Мрак клубился пылью справа и слева, всхлопывали крылья невидимых голубей или ангелов — свет спускался сверху, как из рая в темные мирские глубины. Что XX век сделал с любимым детищем великого архиепископа Афанасия? Где-то под ногами пылью лежал и сам архиепископ, выброшенный из могилы то ли в 1920-х, то ли в 1970-х.

Царевна Софьи Алексеевна — Архиепископу Афанасию: «В нынешнем году июня писал ты к нам Великой Государыне… а соборную церковь строить начали майя с 1 числа, а припасов камени тесового и бутового к тому церковному строению довольно кирпича двести тысяч от Архангельского города взято…».

В.Н.Булатов, биограф архиепископа Афанасия: «Афанасия интересовала теория и практика строительства церквей и соборов. Из Москвы от патриаршего казначея он привез «архитектурную книгу», из столицы ему также присылали строительные чертежи и рисунки.

Прежде всего он создал строительную артель, основы которой составили братья Стафуровы: Федор, Иван и Дмитрий Спиридоновы дети. О.В.Овсянникову удалось обнаружить запись в переписной книге 1646−1648 годов. В ней говорится о том, что на Глинском посаде стоял двор Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря, «а в нем дворник Игнашко Стафуров» (2).

Порядная запись на строительство собора с архиерейской строительной артелью братьев Стафуровых: «Ноября 5 день дому преосвященного архиепископа дети боярские Федка да Иван да подьячей Дмитрий Спиридоновы дети Стафуровы подрядили с воли преосвященного архиепископа зделать на Холмогорах соборную церковь во имя Блаженного Спасова Преображения з готового буту и обрезу на шти столбах, высоту от земли до кровли 10 сажен… а с нутренную сторону от полу до нижних окон зделать той церкви две сажени, высота окнам в свету по пяти аршин, а над окнами зделать прями под верхние окна в свету по пяти аршин, а над окнами зделать прями четыре аршина, и на той прями кругу церкви полать, а на плате зделать прями под верхние окна четыре аршина, а верхние окна высотой и шириной против нижних окон. И круг тех нижних окон и верхних окон зделать огиби полу кирпичные, и от окон огибать на обе стороны тою ж тескою, и от лопатки до лопатки кругу всей еуркив, да над теми верхними окнами зделать вне церкви закомары и около закомар огибать огибми разною тескою по угожеству, и с тех стен и столбов сделать своды, и на сводах класть шеи, а высотою большая шея шесть сажен, а меньшие по три сажени… Да у той церкви против дверей зделать три кралца… з готового ж буту и обрезу зделать по угожеству, …да над олтарем по усладе зделать две полаты, а делать то все вышеописанное строение по указу преосвященного архиепископа и против образца добрым мастерством…» (3).

Мы поднялись по лестнице внутри стены на свод соборной крыши. В полукружиях пола застыли ледяные озера — временная крыша текла, оставляя ледяные потоки на барабанах. Так долго не может продолжаться — заключили мы одновременно. Десятки зим оттепели водой проникали в трещины свода, клиньями замерзая в них с ночным морозом. С чем крыша хорошо справлялась, так это с освещением — отверстия в ней давали ровный дневной свет. К чердачному окну вела лестница. Неизвестны имена тех отчаянных, кто выбирался на хлипкую, в одну доску, покрытую толем крышу. Спроектированные самим Афанасием пологие скаты нужно чистить от снега, что во времена архиепископа являлось рядовым мероприятием, а сейчас стало бы кому-то последним впечатлением в жизни.

М.В.Вдовиченко, исследователь русской архитектуры: «Холмогорский собор строился 6 лет 2 месяца и 17 дней… Холмогорский собор обладает внушительными размерами — 24×30 м., что меньше Успенского собора Московского Кремля… Прямоугольник плана Преображенского храма делится двумя восточными столбами таким образом, что пространство перед иконостасом получает квадратную в плане форму, разделенную на девять внутренних ячеек… План собора замечательно ясен и структурен, что дает повод провести параллели с разбивкой плановой основы Успенского собора Фиораванти… По-видимому, для заказчика холмогорского собора наиболее важными характеристиками плановой разбивки образца были регулярность и ясная структурность, что и было реализовано… Может быть самым важным качеством холмогорского интерьера является гармоничные пропорции. Причем их нельзя назвать классическими, как в соборе Фиорованти. В Холмогорах пространство заметно вытянуто вверх, а в ячейках со световыми барабанами, возможно, даже слишком высоко… Для архиепископа Афанасия пространственный вертикализм, по всей видимости, был непременным условием создания особой соборной атмосферы, так как все вертикальные размеры здания он оговаривал особо в порядной записи.

Второй отличительной особенностью интерьеров XVII века, в полном объеме воплощенной в Холмогорах, является активная роль света в создании образа внутреннего пространства. Регулярный ритм оконных проемов отвечает общему ритму пространственных делений интерьера…

Красноречивую особенность содержит в себе композиция алтарной части собора. От общего пространства храма алтарь отделен кирпичной стеной, поднимающейся глухой преградой до уровня сводов… Стена прорезана двумя широкими арками, помещенными друг над другом в центральном нефе… Однако главная особенность алтарного отделения заключается в двух палатках расположенных на сводах в боковых восточных компартиментах. В них ведут две лестницы в толще специальных столбов, сливающихся с кирпичной алтарной стеной. Лестница перекрыта… сводами и освещены окошками… палатки имеют по сторонами множество ниш, освещаются фасадными окнами… Их назначение не вполне ясно, но скорее всего, они использовались в качестве хозяйственных помещений (там могли располагаться ризница и казначейская палата).

Пара восточных барабанов не дошла до наших дней… Оба барабана были сооружены на глухих сводах, а значит, не были световыми. Северный… использовался как отдельное помещение. Первым памятником, а котором имело место подобное устройство восточных компартиментов, является московский Успенский собор…

Собор в Холмогорах является фактически последним храмом чистого соборного типа, поскольку последующие образцы будут этот тип примерять к другой эстетике и измерять в соответствии с ренессансной рациональностью декора нового нарышкинского стиля» (4).

В.Н.Булатов, биограф архиепископа Афанасия: «Царские врата и две пары прилегающих колонн Афанасий заказал сделать «самым добрым художеством» московским резчикам. …архипастырь поручил изографу Оружейной палаты снять точную копию — «мерою и подобием» — с чудотворного образа Владимирской Богоматери, находящейся в московском Успенском соборе. …Архиерейский домовой стряпчий Петр Кирилов привез из Москвы «потир, дискос и звезду, серебряные под золотом». По особому заказу владыки в столице была сделана серебряная позолоченная дарохранительница в форме голубя, изготовленная по образцу дарохранительницы московского Успенского собора. В феврале 1695 года церковь обогатилась еще одной реликвией — образом Пресвятой Богородицы «со многими святых чудотворными мощами». Осталась эта икона от бывшего патриаршего казначея Паисия Сийского, который завещал ее Антониево-Сийскому монастырю. Однако патриарх Адриан распорядился передать святыню в Холмогорский Спасо-Преображенский собор…» (5).

В 2009 году в президентский Указ о праздновании 300-летия М.В.Ломоносова вошел пункт о выделении около 60 млн. рублей на реставрацию собора. В тех ценах это составляло около 10% от сметы. Архитекторы ошиблиь с местом — собор поставили точно на стык песка и глиняной линзы и здание переломило. Реставраторы в 2009 год поставили связку на полуметровую трещину, идущую по южному фасаду храма. Внутри и снаружи выросли строительные леса, частично привели в порядок колокольню, на этом деньги кончились. В 2013 году после письма фонда «Император» Президенту РФ В.В.Путину Минкульт РФ выделил 1,7 млн. рублей на проектирование. Первоначальный проект был уточнен, но на саму реставрацию денег Минкульт не выделил.

«Двинская летопись» XVII века об освящении собора 28 июля 1691 г Владыкой Афанасием: «И для такого торжественного для церкви священного дня его архиерейским благорассудительным изволением, елико собралось со всего града низших и всяких маломожных, всем был подел денежный, да и кормили всех пищею довольною, столовым порядком. А освященного чина, также и от граждан начальники, посацкие и прочие люди и мастеровые все были удовольствованы учрежденною питательною трапезой со всяким довольством» (6).

В.В.Крестинин, архангельский историк XVIII века в книге «Начертание истории города Холмогор»: «В лето 7199 (1691) июля в 28 лень освящена архиереем соборная церковь Преображения Господня на Городке, огромностию и великолепием первая каменная церковь на Двине, построенная… иждивением, составляющим 6504 рубля 47 копеек» (7).

Архиепископ Афанасий в окружном послании «православному роду российскому» по случаю освящения собора: «Пресладчайший же Иисус Христос, Господь и Бог мой, видя сердца моего расположение… сиречь изволил даровати поучение уму моему, ежде воздвигнути… святый кафолический великий храм сей, каменный, во славу Триипостасного Божества Своего, в духовное же душам верных народов веселие и радость и в созидание их спасения, во многия же и различныя добродетели… И сего ради, неизреченная благодарения возсылаю в Троице Святей Единому Богу, Отцу и Сыну, и Пресвятому Духу… яко мне, рабу своему, благоволити явити сию благодать, и даде Кафолический святый храм здати и видети совершишася… Тем же созываю вас другов и соседов, глаголя: Братие и чада! Радуйтеся со мною о толицем Кафолическом своем храме Спасове…» (8).

М.В.Вдовиченков: «В 1702 г. архиепископ Афанасий умер и был погребен в Преображенском храме. По-видимому, собор изначально мыслился в качестве архиепископской усыпальницы: на его северной стороне расположен ряд плоских ниш… Усыпальнице епархиальных архиереев холмогорский Преображенский храм служил до 1825 г.

В советское время здание использовалось под склад холмогорского племсовхоза. В 1943—1946 гг. были проведены обследования собора и крепление фундаментов специалистами… В 1970-х гг начались вялые реставрационные работы, ничем не закончившиеся. В 1990-х собор был передан Церкви…» (9).

Будущее Преображенского собора предсказуемо безрадостное. Потолок собора держится, как говорят, на лесах поставленных сплошной стеной от пола до сводов. Своды не выдержат долго ледяных озер, еще раньше может рухнуть под тяжестью снега крыша их досок и толя, которая погребет все как саваном. История главного собора на Родине Ломоносова символически закончится.

Примечания:

М.В.Вдовиченко. Архитектура больших соборов XVII века. М. 2009. С.182 В.Н.Булатов. Архиепископ Афанасий Холмогорский. Муж слова и разума. Архангельск. 2014. С.201 М.В.Вдовиченко. Архитектура больших соборов XVII века. М. 2009. С.183 Там же. С.186−195 В.Н.Булатов. Архиепископ Афанасий Холмогорский. Муж слова и разума. Архангельск. 2014. С.206−207 М.В.Вдовиченко. Архитектура больших соборов XVII века. М. 2009. С.183 В.Н.Булатов. Архиепископ Афанасий Холмогорский. Муж слова и разума. Архангельск. 2014. С.205 Там же. С.205−206 М.В.Вдовиченко. Архитектура больших соборов XVII века. М. 2009. С.185, 195

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