Новгородский акушер-гинеколог ответит в суде за гибель новорождённого

Великий Новгород, , 18:28 — REGNUM В Новгородской области предстанет перед судом акушер-гинеколог областного родильного дома. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, врач обвиняется в оказании некачественной медицинской помощи — роженице был причинён тяжкий вред здоровью, новорождённый погиб.

Речь идёт о родах, произошедших в октябре 2015 года. По данным следствия, обвиняемая была лечащим врачом женщины, поступившей в роддом со сроком беременности 40 недель и 5 дней.

Акушер-гинеколог обвиняется в том, что неправильно избрала тактику ведения родов через естественные пути при наличии медицинских показаний для выполнения потерпевшей кесарева сечения.

«Назначение и введение родостимулирующего препарата в дозировке, превышающей рекомендованную в несколько раз, обусловило наступление для пациентки тяжелых осложнений для её здоровья (удаление матки)», — сообщили в следственном управлении.

Кроме того, такие роды привели к тяжёлому ишемическому поражению головного мозга, опасному для жизни новорождённого, обусловившему развитие декомпенсации витальных функций организма, лёгочно-сердечной недостаточности и смерть ребёнка в последующем.

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