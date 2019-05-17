Вместо инфраструктуры — шоссе: в Подмосковье неверно решают проблему пробок

Москва, , 18:24 — REGNUM Вмешательство в заповедную территорию национального памятника «Лосиный остров» не решит проблему загруженности Щёлковского шоссе. Об этом на круглом столе в Московской городской думе заявила архитектор Нина Штеренберг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её мнению, главная причина транспортных проблем данного направления кроется в неразвитости социальной инфраструктуры Московской области.

«Как архитектор-градостроитель утверждаю, что проведение дублёра, расширение автомагистрали дополнительными полосами, строительством эстакады, фуникулёров, монорельсов проблемы не решит. Только временно снизит транспортную нагрузку, так как настоящая проблема заключается не в дорогах. Проблема не локальная, а региональная. Главная причина — неразвитая социальная инфраструктура Московской области. Происходит тотальная внутренняя миграция со всех регионов России в Московскую агломерацию и застройка по щёлковскому направлению без предоставления новых рабочих мест по месту жительства», — заявила Штеренберг.

По её мнению, для развития инфраструктуры необходимо обеспечить подмосковный регион рабочими местами, качественными медицинскими, образовательными учреждениями и культурными центрами.

При этом строительство дублёра и уничтожение памятника «Лосиный остров» только ещё больше усугубит градостроительную и экологическую проблемы.

«Я категорически против вмешательства в существующую территорию национального заповедника «Лосиный остров». До сих пор растут жилые комплексы, создавая транспортную нагрузку на это направление. При этом власть отвечает, что дублёр и экология не пострадают, так как границы парка поменяют, добавят новые территории. Оказывается, вопросы экологии — это вопросы формальных границ?» — отметила архитектор.