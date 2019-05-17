В Польше требуют уволить судей, работавших при социализме

Варшава, , 17:58 — REGNUM 50 деятелей антикоммунистической оппозиции, действовавшей в Польше до 1989 года, опубликовали в газете Rzeczpospolita открытое письмо, в котором требуют уволить всех судей, которые работали в судах во времена Польской Народной Республики и выносили приговоры в отношении диссидентов.

По мнению антисоветчиков с «дореволюционным» стажем, ситуация, когда судьи, выносившие политически ангажированные приговоры противникам коммунистической системы, продолжают работать в судебной системе Третьей Речи Посполитой (так именует себя Польша сейчас), является «примером вопиющего отсутствия исторической справедливости».

Более того, как указывают бывшие диссиденты, судьи, работавшие в ПНР и выносившие приговоры антисоветчикам, обучали и принимали на работу новых судей, составляющих сейчас большинство в судебной системе страны. По мнению подписантов письма, всех судей, выносивших политические приговоры, необходимо было уволить ещё в 1989 году, сразу после изменения политической системы страны.