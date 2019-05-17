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Замглавы Росрезерва посадили под домашний арест

Общество

Ущерб государству, нанесенный в результате преступной деятельности Александра Кирюхина, до конца не определён

Замглавы Росрезерва посадили под домашний арест
Иллюстрация: Rosreserv.ru
Александр Кирюхин

Москва, 17 мая 2019, 17:46 — REGNUM  Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Александра Кирюхина в рамках уголовного дела о хищении при исполнении государственного контракта на сумму 3 млрд рублей. Об этом сегодня, 17 мая, сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Суд принял решение о домашнем аресте Кирюхина ещё 16 мая, но объявлено о нём было только сегодня.

«Суд 16 мая избрал домашний арест в отношении Кирюхина Александра Викторовича до 20 июня 2019 года», — рассказала Царева.

По словам адвоката другого фигуранта данного дела — директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина, следствие считает Кирюхина организатором схемы хищения государственных средств.

Точный ущерб государству в рамках этого уголовного дела ещё до конца не определён.

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