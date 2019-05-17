Медведеву доложили о работе ростовского госпиталя ветеранов войн

Ростов-на-Дону, , 17:40 — REGNUM Ежегодно в госпитале ветеранов войн в Ростове-на-Дону получают помощь около 5,5 тыс. лиц граждан указанной категории. Такие данные были озвучены во время посещения председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым учреждения. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Медицинская помощь специалистов госпиталя доступна и для ветеранов войн, живущих в отдалённых от областного центра районах. Так, в 2018 году работники госпиталя провели 14 выездных консультативных приёмов, в ходе которых осмотрели и проконсультировали почти 1 тыс. человек.

Напомним, госпиталь работает с 1946 года. В настоящее время его мощность составляет 260 коек.

В госпитале функционируют диагностическое, физиотерапевтическое, приёмное отделения, отделение анестезиологии и реанимации и клинико-диагностическая лаборатория.

С 2017 года здесь осуществляется медицинская реабилитация ветеранов войн по неврологическому, кардиологическому, травматологическому и ортопедическому профилям. В текущем году был открыт геронтологический центр.