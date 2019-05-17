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В России отзывают около 500 автомобилей Audi Q5

Общество

Причиной отзыва автомобилей названы возможные проблемы с главным тормозным цилиндром

Москва, 17 мая 2019, 17:36 — REGNUM  Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 486 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Audi Q5, реализованные в период с 2018 по 2019 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие этого со временем возможно возникновение неисправности главного тормозного цилиндра, а в отдельных случаях и при длительном непринятии мер возможен отказ работы системы.

На отзываемых транспортных средствах будет осуществлена проверка главного тормозного цилиндра и при необходимости его замена. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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Автопром
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