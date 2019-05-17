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В Кургане перед судом предстанут лжегазовики

Общество

Их обвиняют в мошенничестве

В Кургане перед судом предстанут лжегазовики
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Выдача мошенника

Курган, 17 мая 2019, 17:33 — REGNUM  В Кургане перед судом предстанут лжегазовики, которых подозревают в совершении 22 эпизодов мошенничества в отношении пожилых людей. Предполагаемый общий ущерб от их противоправной деятельности составляет более 220 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Курганской области.

Злоумышленники действовали на территории девяти районов Зауралья и Кургана. Как правило, их жертвами становились пожилые граждане.

Следствием установлено, что подозреваемые, представляясь сотрудниками газовой службы, предлагали пенсионерам установить сигнализаторы утечки газа стоимостью от 7 до 15 тысяч рублей, в то время как их реальная стоимость была в разы ниже. Если у клиентов не хватало денежных средств, лжегазовики предлагали скидки и рассрочку платежа.

Сейчас лжесотрудников газовой службы обвиняют в мошенничестве. Против фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Мошенничества
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