Курган, , 17:33 — REGNUM В Кургане перед судом предстанут лжегазовики, которых подозревают в совершении 22 эпизодов мошенничества в отношении пожилых людей. Предполагаемый общий ущерб от их противоправной деятельности составляет более 220 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Курганской области.

Злоумышленники действовали на территории девяти районов Зауралья и Кургана. Как правило, их жертвами становились пожилые граждане.

Следствием установлено, что подозреваемые, представляясь сотрудниками газовой службы, предлагали пенсионерам установить сигнализаторы утечки газа стоимостью от 7 до 15 тысяч рублей, в то время как их реальная стоимость была в разы ниже. Если у клиентов не хватало денежных средств, лжегазовики предлагали скидки и рассрочку платежа.

Сейчас лжесотрудников газовой службы обвиняют в мошенничестве. Против фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.