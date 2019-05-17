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В Крыму ждут провокаций в связи с годовщиной депортации крымских татар

Общество

Властям полуострова известно о подготовке целого ряда пропагандистских акций

В Крыму ждут провокаций в связи с годовщиной депортации крымских татар
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Правозащитник

Симферополь, 17 мая 2019, 17:08 — REGNUM  За рубежом готовятся провокационные мероприятия на тему депортации крымских татар. Об этом 17 мая на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Симферополь заявил заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте России в РК Георгий Мурадов.

«Наши оппоненты будут активно манипулировать темой депортации крымских татар… Мы знаем о подготовке целого ряда акций идеологического, пропагандистского характера, которые будут направлены на подрыв многонационального единства на полуострове. Такие акции планируются за рубежами нашей страны», — отметил Мурадов.

Он также сообщил, что осенью 2019 года в Крыму пройдёт международный форум крымских татар.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Крыму будут отмечать 75-летнюю годовщины депортации народов полуострова. Основные траурные мероприятия пройдут на территории мемориального комплекса «Сирень» в Бахчисарайском районе.

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