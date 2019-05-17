Запущено движение на участке Северо-Восточной хорды Москвы

Москва, , 16:59 — REGNUM В Москве запущено движение на новом участке Северо-Восточной хорды, сообщает 17 мая пресс-служба мэра столицы.

Участок расположен между Лосиноостровской улицей и Открытым шоссе. Построена эстакада, длина которой составляет 2,5 километра.

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«Этот участок значительно облегчит движение и на Щёлковском, и на Открытом шоссе. Самое главное — даст возможность улучшить транспортную доступность Метрогородка, в котором проживает около 40 тысяч человек», — заявил мэр города Сергей Собянин.

Всего вводится в эксплуатацию шесть километров дорог. Прилегающие территории будут благоустраивать осенью — высадят деревья, кустарники, разобьют газоны.

Как сообщало ИА REGNUM, эстакада длиной около 700 метров свяжет Северо-Восточную хорду с Ярославским шоссе в Москве.

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