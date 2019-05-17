Ученики против оптимизации: в Перми школьники создали профком

Пермь, , 16:48 — REGNUM В Перми детской реакцией на действия чиновников, направленные на укрупнение школ, стало объединение учеников школы № 48 и создание первичного отделения профсоюза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации школьников.

Свою ячейку они назвали «Ученик» — «Молодая Мотовилиха». В ее состав вошли школьники с третьего по 11-й класс. Дети намерены противодействовать ликвидации школы № 48 и слиянию со школой № 49 в образовательный холдинг.

Официальные уведомления о создании ячейки вручили директору школы и председателю профсоюзного комитета преподавателей школы, Попечительскому совету. Среди отделений «Ученика» в России первичное отделение в Перми стало пятым по счету.

Читайте также: «Это преступление»: в Перми закрывают старинную школу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники пытаются убедить родителей школы № 48, которые взбунтовались против укрупнения школ, в положительном эффекте и качестве образования при слиянии двух школ. На недавно организованном круглом столе, посвященном теме объединения образовательных учреждений, о выгоде говорили директора школ, которые уже прошли через реформу. В то же время эксперты отмечают, что процесс реорганизации — очень болезненный. Если школы имеют особенный уклад, то их слияние возможно только в крайних ситуациях.

Родительское сообщество школы № 48 продолжает бороться против большого образовательного холдинга. В борьбе также вступили и дети, создав ученическую организацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптимизация школ в Перми: «мировой тренд» и протест