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Ученики против оптимизации: в Перми школьники создали профком

Общество

Первичное отделение профсоюза появилось в школе № 48 краевой столицы. Дети выступают против объединения со школой № 49

Пермь, 17 мая 2019, 16:48 — REGNUM  В Перми детской реакцией на действия чиновников, направленные на укрупнение школ, стало объединение учеников школы № 48 и создание первичного отделения профсоюза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации школьников.

Свою ячейку они назвали «Ученик» — «Молодая Мотовилиха». В ее состав вошли школьники с третьего по 11-й класс. Дети намерены противодействовать ликвидации школы № 48 и слиянию со школой № 49 в образовательный холдинг.

Официальные уведомления о создании ячейки вручили директору школы и председателю профсоюзного комитета преподавателей школы, Попечительскому совету. Среди отделений «Ученика» в России первичное отделение в Перми стало пятым по счету.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники пытаются убедить родителей школы № 48, которые взбунтовались против укрупнения школ, в положительном эффекте и качестве образования при слиянии двух школ. На недавно организованном круглом столе, посвященном теме объединения образовательных учреждений, о выгоде говорили директора школ, которые уже прошли через реформу. В то же время эксперты отмечают, что процесс реорганизации — очень болезненный. Если школы имеют особенный уклад, то их слияние возможно только в крайних ситуациях.

Родительское сообщество школы № 48 продолжает бороться против большого образовательного холдинга. В борьбе также вступили и дети, создав ученическую организацию.

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