В Москве заявили о коммерческой застройке «Лосиного острова»

Москва, , 16:17 — REGNUM В застройке «Лосиного острова» есть серьёзная коммерческая компонента, основанная на эксплуатации особо охраняемых природных территорий. Об этом на круглом столе в Московской городской думе заявил депутат Государственной думы 6-го созыва Александр Потапов (КПРФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий сообщил, что речь идёт строительстве в западной части «Лосиного острова» от улицы Вешних вод. По словам Потапова, застройщик ведёт активную рекламную кампанию, чтобы привлечь покупателей на свой объект. При этом Минприроды не согласовывало разрешительную документацию на проведение работ.

Он отметил, что администрация национального парка «Лосиный остров» уже направила своё отрицательное заключение по факту застройки территории. Кроме того, прокуратура Москвы вынесла в адрес столичного правительства постановление по факту неотображения охранных зон на карте градостроительного зонирования.

«Правительство хранит полное молчание и преднамеренно не делает отображение охранных зон в проектной документации. Процесс запущен, власти его не останавливают. Это большое пятно на деятельности правительства Москвы», — заявил он.