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В очереди в детские сады Алма-Аты стоят 90 тыс. детей

Общество

В Алма-Ате действует 851 детский сад, в том числе 184 государственных

Алма-Ата, Казахстан, 17 мая 2019, 16:05 — REGNUM  Обеспеченность детскими садами в Алма-Ате не превышает 83%, а дефицит составляет 14 тыс. мест. Об этом заявила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения управления образования Алма-Аты Алия Сагиева, сообщает 17 мая агентство «КазТАГ».

По её словам, в настоящее время в очереди в детские сады стоят 90 тыс. детей. Сагиева напомнила, что в городе сформирована единая очередь в детсады, и родители самостоятельно могут выбирать подходящее учреждение.

Отметим, по официальным данным, в Алма-Ате действует 851 детский сад, из которых 184 — государственные. С начала 2019 года в городе открыто четыре новых детских сада, еще пять планируется открыть до начала нового учебного года.

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Обеспеченность детскими садами и яслями
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