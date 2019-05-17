В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Мурманск, 17 мая 2019, 15:48 — REGNUM Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Находка возмутила общественность. В социальных сетях северяне назвали произошедшее позором:
«Замена плит — это одно, а выбросить их с именами воинов — это полное безразличие к памяти. Позор»
«Никакого уважения к памяти»
«Настоящее издевательство над прошлым»
Расследованием дела уже занялась полиция. Подключились и региональные власти — в областном правительстве создали комиссию по расследованию ситуации с обнаруженными надгробными плитами.
В состав комиссии будут включены поисковики и общественники. В пятидневный срок комиссия представит доклад и предложения по исправлению ситуации.
«Такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо. Виновные будут наказаны», — прокомментировал Андрей Чибис.
Отметим, что в прошлом году в Долине Славы была проведена реконструкция, проводились работы, в том числе, по замене надгробий. По сообщениям местных СМИ, после реконструкции люди стали терять могилы своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне.