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В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Общество

Местные власти и полиция ищут виновных

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
MrYantit
Военный памятник

Мурманск, 17 мая 2019, 15:48 — REGNUM  Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Находка возмутила общественность. В социальных сетях северяне назвали произошедшее позором:

«Замена плит — это одно, а выбросить их с именами воинов — это полное безразличие к памяти. Позор»

«Никакого уважения к памяти»

«Настоящее издевательство над прошлым»

Расследованием дела уже занялась полиция. Подключились и региональные власти — в областном правительстве создали комиссию по расследованию ситуации с обнаруженными надгробными плитами.

В состав комиссии будут включены поисковики и общественники. В пятидневный срок комиссия представит доклад и предложения по исправлению ситуации.

«Такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо. Виновные будут наказаны», — прокомментировал Андрей Чибис.

Отметим, что в прошлом году в Долине Славы была проведена реконструкция, проводились работы, в том числе, по замене надгробий. По сообщениям местных СМИ, после реконструкции люди стали терять могилы своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне.

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День памяти и скорби
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