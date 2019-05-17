В чем ошиблась Москалькова, рассуждая о трудовых правах граждан РФ?

Москва, , 16:12 — REGNUM В России даже в секторе официально оформленных трудовых отношений с трудовыми правами наёмных работников дела обстоят отнюдь не блестяще, считает сопредседатель центрального совета межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, по мнению которой в России проводится последовательная политика по повышению гарантий трудовых прав.

«Она (Москалькова — прим. ИА REGNUM ), по-моему, сильно приукрашивает действительность, — предположил Кудюкин. — Потому что на самом деле, если разделить российский рынок труда на два сектора — официальных трудовых отношений и «теневых», то даже в секторе официальных трудовых отношений с трудовыми правами ситуация обстоит далеко не блестяще. И говорить о том, что есть какая-то позитивная динамика, к сожалению, тоже не приходится. У нас достаточно неплохое трудовое законодательство. Но оно не исполняется во многих случаях, потому что очень слаба система принуждения к исполнению закона. Неэффективная судебная система».

Суды, как заметил Кудюкин, последние годы чаще всего при рассмотрении споров между работниками и работодателями занимают сторону работодателя.

«Очень неэффективно действует трудовая инспекция. Это очень слабый орган и по численности, и по полномочиям. К сожалению, достаточно слабы и профсоюзы. Увы, в большинстве случаев эффективные профсоюзные организации — это скорее исключение, чем правило, — добавил профсоюзный лидер. — Ну, а уже если мы рассуждаем про неформальный, «теневой» сектор занятости, то тут про трудовые права говорить и вовсе сложно, так как там нет ни официальных трудовых договоров, ни контроля за их исполнением, и все зависит сугубо от доброй воли работодателя. Это очень серьёзная проблема, поскольку у нас как минимум от четверти до трети работников заняты в «серой» или «чёрных» зонах занятости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела в Казани заседание Совета уполномоченных по правам человека. Там она заявила, что в России проводится последовательная политика по повышению гарантий трудовых прав.

В качестве положительной динамики Москалькова отметила сокращение числа коллективных жалоб — в 2017 году каждое десятое обращение было коллективным, в 2018 — каждое седьмое.