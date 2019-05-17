Права учителей в РФ нарушаются всё чаще и всё более явно – профсоюз

Москва, , 16:11 — REGNUM В РФ всё чаще отмечаются случаи нарушения свободы педагогического творчества, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, что в РФ проводится последовательная политика по повышению гарантии трудовых прав.

«Говоря об учительских правах, целый ряд прав учителей нарушается и нарушается всё более явно, — сказал Луховицкий. — В первую очередь это связано с рабочим временем и с постоянными и неоплачиваемыми переработками. Оплата одного часа работы чрезвычайно низкая. Кроме того, есть проблема со справедливой оплатой труда, которая подразумевает, что человек за одинаковую работу получает везде одинаковую зарплату. Но учитель в РФ получает разную заработную плату не только в разных регионах или школах, но даже в разных классах».

Таким образом, по словам Луховицкого, говорить о справедливой оплате труда в РФ нельзя.

«Кроме того, сейчас всё чаще идёт речь о нарушении свободы педагогического творчества, — подчеркнул Луховицкий. — О нарушении свободы мнения педагогов, о нарушении свободы высказываний. Это случаи, когда из-за замечаний в социальных сетях педагогов увольняют. Это ухудшение трудовых прав, связанное с так называемым аморальным проступком, за который можно уволить любого педагога. Что такое аморальный проступок, никто не знает. Так что, если говорить о педагогах, то госпожа Москалькова сделала излишне оптимистическое, на мой взгляд, утверждение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко, в РФ с начала 2000-х годов произошёл серьёзный откат в сфере защиты профсоюзных прав наёмных работников.

«Мы потеряли многие права, включая право на свободу объединений в независимые профсоюзы, произошло выхолащивание забастовочной процедуры. Лишились защиты от увольнения профсоюзные лидеры. Это был серьёзный откат на нулевой уровень», — сказал глава КТР.

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