Почему медики опасаются принятия законопроекта о допуске в реанимацию

Барнаул, , 15:32 — REGNUM Законопроект о допуске родственников в реанимацию принят, прежде всего, в интересах родственников пациентов и только небольших групп самих пациентов, а с точки зрения врачей, свободное посещение отделения реанимации может негативным образом повлиять на работу, отметил врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу, согласно которой устанавливается обязанность медицинской организации предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи (или законным представителям) посещать пациента в реанимации, он пояснил:

«Эта инициатива соответствует международной практике. Но в современных российских реалиях на пути к реализации инициативы существует ряд затруднений. Прежде всего, большинство реанимационных отделений страны не приспособлены к приему и нахождению там посетителей. Как правило, пациенты лежат в общих шестиместных палатах и предстают перед посетителями раздетыми и в беспомощном состоянии, но навряд ли желают подвергаться осмотру посторонних людей. Попытки закрыть пациентов ширмами затруднят контроль за их состоянием со стороны медперсонала и передвижение по палате.

Если говорить о пользе визитов родственников для самих пациентов, то для большинства реанимационных больных, которые находятся в бессознательном состоянии или с помраченным сознанием, эти визиты совершенно бесполезны. Бессознательный, а тем более агонирующий больной не почувствует прихода родных, а те, в свою очередь, из-за отсутствия квалификации и специальных навыков не смогут ему помочь даже в уходе за телом.

Другое дело — длительно пребывающие в реанимационном отделении пожилые или маленькие пациенты, находящиеся в сознании. Посещение родственников и общение с ними будет иметь для них огромное моральное значение и способствовать успеху лечения. Если рассматривать проблему с точки зрения родственников, то для них посещение реанимационного отделения является возможностью увидеть, возможно, в последний раз близкого человека, а также оказать ему возможную помощь. С точки зрения врачей, свободное посещение отделения реанимации может негативным образом повлиять на работу. Это требует дополнительных организационных мероприятий и привлечения сотрудников для обслуживания посетителей, что может быть весьма хлопотным из-за наплыва посетителей в одно и то же время, разного интеллектуального и психического уровня посетителей, экстренных ситуаций, необходимости проведения манипуляций с другими больными.

Свободное посещение реанимационных отделений может и представлять опасность для находящихся там ослабленных пациентов из-за страдающих инфекционными заболеваниями, например туберкулезом, посетителей, которые не обязаны предоставлять справки об отсутствии заболеваний. Как видим, закон принят, прежде всего, в интересах родственников пациентов и только небольших групп самих пациентов, но при этом создает определенные трудности для медперсонала.

Для того, чтобы оптимизировать процесс, требуется детальная разработка регламентов посещений и пребывания родственников в реанимационном отделении с учетом множества самых разнообразных нюансов».

Напомним, законопроект, о допуске родственников в реанимацию, вызвавший неоднозначную реакцию в медицинском сообществе, Госдума РФ приняла уже во втором чтении. У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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