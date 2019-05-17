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В Турции изъяли 10 кг кокаина

Общество

Пятеро подозреваемых задержаны

Анкара, 17 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции, специализирующиеся на борьбе с наркотиками, изъяли 10 кг кокаина во время спецоперации в Стамбуле, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi.

Силовые структуры пресекли попытку контрабанды запрещенных препаратов из Нидерландов, в результате операции были задержаны пятеро подозреваемых.

Напомним, правоохранительные органы Турции регулярно проводят спецоперации по пресечению незаконного оборота наркотиков. Так, недавно полиция изъяла 180 кг героина в провинции Коджаэли.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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