В Казахстане планируют создать «силиконовую долину» «зеленых» технологий

Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM Международный центр «зеленых» технологий в Казахстане планирует стать проводником по внедрению «экологичной экономики» в Туркестане. Об этом 17 мая заявил глава центра Рапиль Жошыбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, международный центр готов вложить все необходимые усилия в развитие «чистой» энергетики в регионе. Жошыбаев предложил организовать экспертное сопровождение экономического развития стран Туркестана. Он сказал, что центр стремится создать «Силиконовую долину» в области «зеленых» технологий.

В рамках XII астанинского экономического форума центр «зеленых» технологий подписал меморандум о сотрудничестве с несколькими международными организациями, в том числе немецкими компаниями Deutsche Energie-Agentur (Dena) и Globex.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинский экономический форум, в рамках которого состоялся круглый стол по привлечению глобальных инвестиций. Во время мероприятия подписаны соглашения на общую сумму $8,9 млрд.

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