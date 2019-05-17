Создана электронная база «Памятники и воинские захоронения Чувашии»

Чебоксары, , 15:21 — REGNUM Электронная база «Памятники и воинские захоронения Чувашии» прошла государственную регистрацию в реестре баз данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Электронная база создана в Национальной библиотеке Чувашской Республики в 2018 году и на текущий момент содержит сведения о 1665 объектах мемориальных сооружений, памятниках и воинских захоронениях, братских могилах на территории республики, сообщает Минкультуры региона.

База предназначена для проведения системной работы по сохранению исторической памяти и поддержанию их в достойном состоянии. В ней собраны описания мемориальных сооружений и воинских захоронений, памятных мест на территории Чувашской Республики, связанных с увековечением памяти защитников Отечества: Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., Первой мировой войны 1914−1918 гг., Гражданской войны 1918−1922 гг., войны в Афганистане 1979−1989 гг., локальных военных конфликтов 1946—1991 гг. (Китай, Корея, Вьетнам, Афганистан) и 1992 г. — начала ХХI в. (Таджикистан, Чечня, Абхазия, Южная Осетия, бывшая Югославия и т. д.), погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (1946−2018 гг.).

База данных будет поддерживаться в актуальном состоянии за счет внесения сведений о новых памятниках, дополнений и исправлений по выявленным материалам, отмечают в ведомстве.