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Создана электронная база «Памятники и воинские захоронения Чувашии»

Общество

База предназначена для проведения системной работы по сохранению исторической памяти

Чебоксары, 17 мая 2019, 15:21 — REGNUM  Электронная база «Памятники и воинские захоронения Чувашии» прошла государственную регистрацию в реестре баз данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Электронная база создана в Национальной библиотеке Чувашской Республики в 2018 году и на текущий момент содержит сведения о 1665 объектах мемориальных сооружений, памятниках и воинских захоронениях, братских могилах на территории республики, сообщает Минкультуры региона.

База предназначена для проведения системной работы по сохранению исторической памяти и поддержанию их в достойном состоянии. В ней собраны описания мемориальных сооружений и воинских захоронений, памятных мест на территории Чувашской Республики, связанных с увековечением памяти защитников Отечества: Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., Первой мировой войны 1914−1918 гг., Гражданской войны 1918−1922 гг., войны в Афганистане 1979−1989 гг., локальных военных конфликтов 1946—1991 гг. (Китай, Корея, Вьетнам, Афганистан) и 1992 г. — начала ХХI в. (Таджикистан, Чечня, Абхазия, Южная Осетия, бывшая Югославия и т. д.), погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (1946−2018 гг.).

База данных будет поддерживаться в актуальном состоянии за счет внесения сведений о новых памятниках, дополнений и исправлений по выявленным материалам, отмечают в ведомстве.

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