Названы цены и даты выхода на ПК известных эксклюзивов PlayStation

Париж, , 15:15 — REGNUM Стало известно, когда на платформе ПК выйдут известные эксклюзивы Sony PlayStation от студии Quantic Dream. Магазин Epic Games Store 16 мая начал принимать на них предзаказы.

Точная дата релиза Detroit: Become Human не называется, сообщается, что игра выйдет осенью 2019 года. До 13 июня 2019 года её можно приобрести за 349 рублей, после — за 999 рублей. Релиз Heavy Rain состоится 24 июня 2019 года (499 рублей), Beyond: Two Souls (499 рублей) — 22 июля.

Напомним, Heavy Rain вышла на PlayStation 4 в 2010 году, она, в частности, была удостоена премии BAFTA в области видеоигр в категории «Лучший сюжет». О том, что Quantic Dream планирует выпустить её на ПК, стало известно в марте 2019 года.

