В южнокорейском Ульсане пройдет 14-й научно-технический фестиваль

Ульсан, Южная Корея, , 15:05 — REGNUM В южнокорейском городе Ульсан пройдет 14-й научно-технический фестиваль. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления образования города Ульсан.

По их словам, мероприятие пройдет в музее наук Ulsan Science Museum, расположенного в районе Ок-дон города Ульсана в период с 17 по 19 мая.

Известно, что в этом году в данном мероприятии примут участие преподаватели естественных наук из других стран, таких как Камбоджа, Монголия, Таиланд. Кроме того, с целью ознакомления будут установлены стенды с информацией о культуре и научной деятельностью каждой страны-участницы данного мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут е только научно-технические конференции и мероприятия, но и гонки на радиоуправляемых автомобилях, турнир по футболу между дронами и многое другое.