В Екатеринбурге юноша и три девушки осуждены за наркотики

Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Екатеринбурге четверо местных жителей получили длительные сроки заключения за покушение на сбыт наркотиков. Приговор вынес Железнодорожный райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Перед судом предстали 23-летние Семён С., Анна С., Кристина О. и Екатерина Б. Суд установил, что в январе они покушались на сбыт синтетических наркотиков с помощью закладок. 24 января они получили оптовую партию нарковещества и разложили его по тайникам. В тот же день они были задержаны.

Все, кроме Екатерины Б., признали свою вину. Семён С. получил девять лет строгого режима, Анна С. и Кристина О. — по девять лет общего, а Екатерина Б. — 9 лет и 6 месяцев общего.