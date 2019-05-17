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«Казгеология» и «Росгеология» подписали соглашение о сотрудничестве

Общество

В Казахстане откроется представительство «Росгеологии»

Нур-Султан, 17 мая 2019, 14:57 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве по разведке месторождений твердых полезных ископаемых подписали руководители АО «Казгеология» и АО «Росгеология» Алмаз Абдыгалимов и Сергей Горьков. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Документ был подписан в рамках третьего ежегодного казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям на XII астанинском экономическом форуме.

Для реализации поставленных целей в Казахстане откроется представительство «Росгеологии», а также будет создана совместная рабочая группа для выбора перспективных участков недр на обнаружение месторождений рудного сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинискй экономический форум, в рамках которого состоялся круглый стол по привлечению глобальных инвестиций. На мероприятии были подписаны соглашения по 45 проектам на общую сумму $8,9 млрд.

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