«Казгеология» и «Росгеология» подписали соглашение о сотрудничестве

Нур-Султан, , 14:57 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по разведке месторождений твердых полезных ископаемых подписали руководители АО «Казгеология» и АО «Росгеология» Алмаз Абдыгалимов и Сергей Горьков. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Документ был подписан в рамках третьего ежегодного казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям на XII астанинском экономическом форуме.

Для реализации поставленных целей в Казахстане откроется представительство «Росгеологии», а также будет создана совместная рабочая группа для выбора перспективных участков недр на обнаружение месторождений рудного сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинискй экономический форум, в рамках которого состоялся круглый стол по привлечению глобальных инвестиций. На мероприятии были подписаны соглашения по 45 проектам на общую сумму $8,9 млрд.

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