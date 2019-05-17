В Ярославле обсудили ход реформы обращения с отходами

Ярославль, , 14:44 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы обсудили ход реализации региональной программы развития комплексной системы обращения с отходами. Вопрос рассмотрел 17 мая комитет по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров, в регионе активно идет поэтапное реформирование отрасли.

«Восстановлена работа мусоросортировочной станции ЗАО «Чистый город», что позволило все собранные с контейнерных площадок Ярославля отходы пропускать через сортировку и сократить объемы захоронения до 15 процентов. Идет модернизация самого крупного полигона — АО «Скоково». Построен мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Активно внедряется система раздельного сбора отходов. На данный момент установлено более пятисот спецконтейнеров в Ярославле, Брейтове, Угличе и Тутаеве. В дальнейшем предусмотрена рекультивация полигонов, исчерпавших свой ресурс», — рассказал Артем Назаров.

Первым должен быть рекультивирован полигон у деревни Красной около Переславля-Залесского. Полигон включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Разработана проектно-сметная документация и проведены необходимые экспертизы. Документы направлены в ФБГУ «НИИ «Экология» для включения в федеральный проект «Чистая страна». Региональные власти планируют получить на рекультивацию 300 млн рублей.

Депутаты обсудили взаимодействие местных властей с единым региональным оператором по вывозу мусора, собранного на субботниках и при ликвидации несанкционированных свалок.

Как отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной думы Александр Тарасенков, инфраструктура обращения с отходами развивается. Открываются мусоросортировочные станции, организована замена контейнеров, мусоровывозящей техники, запущен процесс модернизации полигонов ТКО.

«Важно, чтобы были охвачены все населенные пункты — это необходимо для обеспечения комфортных условий проживания людей. Поэтому на всех этапах депутатский корпус будет контролировать работу в данном направлении», — сказал Александр Тарасенков.

Работа по созданию новой экологически безопасной системы обращения с отходами в регионе ведется в рамках новой экологической политики, реализуемой по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Она направлена на решение задач, обозначенных в рамках национального проекта «Экология».

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