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В Казахстане уволили «нескромного» начальника полиции

Общество

В сети был опубликован видеоролик, в котором глава полиции принимает в подарок коня

В Казахстане уволили «нескромного» начальника полиции
Иллюстрация: Mvd.gov.kz
Аян Дуйсембаев

Нур-Султан, 17 мая 2019, 14:41 — REGNUM  Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев внес представление в администрацию президента республики об освобождении начальника полиции по Атырауской области Аяна Дуйсембаева с занимаемой должности. Об этом 17 мая заявил официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз.

По его словам, после публикации резонансного видеоролика в регион была направлена комиссия МВД во главе с заместителем министра Алексеем Калайчиди. Ораз добавил, что с занимаемой должности освобожден также начальник управления собственной безопасности департамента полиции региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести служебное расследование в отношении начальника департамента полиции Атырауской области Аяна Дуйсембаева. В сети был опубликован видеоролик, в котором глава полиции принимает в подарок коня.

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