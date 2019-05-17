На Урале осуждён экс-глава экзаменационного отдела ГИБДД

Магнитогорск, Челябинская область, , 14:34 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске осуждён экс-глава городского экзаменационного отделения ГИБДД Алексей П. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

Гражданин был признан виновным в получении от граждан взяток за приём экзамена без проверки знаний. Всего установлена его причастность к 23 преступным эпизодам. Преступления были совершены в 2015—2017 годах.

Преступную деятельность раскрыли сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности МВД. По приговору суда гражданин отправится в колонию общего режима на четыре года и должен уплатить 300 тыс. рублей в виде штрафа. Также ему запрещено в течение трёх лет занимать руководящие должности.