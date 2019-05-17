Суд Украины частично оправдал мужчину, причастного к гибели 10 боевиков ВСУ

Запорожье, Украина, , 14:38 — REGNUM В Запорожье суд не признал террористом уроженца Донецкой области, который сообщил защитникам ДНР местонахождение сил украинского спецназа. Об этом 16 мая заявили в пресс-службе суда.

Фермер Николай Бутрименко приговорён к 8 годам заключения по статье «финансирование терроризма».

«Органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта», — сказано в сообщении.

По данным СМИ, в июле 2014 года Бутрименко предложил двум группам украинского спецназа переночевать в своём ангаре, а сам сообщил местонахождение боевиков военнослужащим ДНР. В результате десять украинских карателей были ликвидированы, ещё пятеро получили ранения.

Поскольку Бутрименко был в СИЗО, пока действовал так называемый «закон Савченко», ему осталось провести в тюрьме около года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года из-под стражи вышел харьковский антимайдановец Топаз, который также отбыл наказание благодаря «закону Савченко». Согласно этому закону, удвоенное время ареста зачислялось в срок отбывания наказания.

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