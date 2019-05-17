Пятница, 17 Мая 2019 года
14:55:44 МСК

Суд Украины частично оправдал мужчину, причастного к гибели 10 боевиков ВСУ

Общество

Ему осталось пробыть в тюрьме один год

Запорожье, Украина, 17 мая 2019, 14:38 — REGNUM  В Запорожье суд не признал террористом уроженца Донецкой области, который сообщил защитникам ДНР местонахождение сил украинского спецназа. Об этом 16 мая заявили в пресс-службе суда.

Фермер Николай Бутрименко приговорён к 8 годам заключения по статье «финансирование терроризма».

«Органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта», — сказано в сообщении.

По данным СМИ, в июле 2014 года Бутрименко предложил двум группам украинского спецназа переночевать в своём ангаре, а сам сообщил местонахождение боевиков военнослужащим ДНР. В результате десять украинских карателей были ликвидированы, ещё пятеро получили ранения.

Поскольку Бутрименко был в СИЗО, пока действовал так называемый «закон Савченко», ему осталось провести в тюрьме около года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года из-под стражи вышел харьковский антимайдановец Топаз, который также отбыл наказание благодаря «закону Савченко». Согласно этому закону, удвоенное время ареста зачислялось в срок отбывания наказания.

Читайте также: Харьковский антимайдановец выйдет на свободу благодаря «закону Савченко»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить